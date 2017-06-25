 Moheet on google
الأحد 25 يونيو 2017 01:53 مساءً
روابط سريعة
الأمير هاري: تراجعت عن التنحي من أجل الأعمال الخيرية
الامير هاري

الأمير هاري: تراجعت عن التنحي من أجل الأعمال الخيرية

2017-06-25 11:50:02
متابعات

اعترف الأمير هاري، ثاني أبناء ولي العهد بالمملكة المتحدة البريطانية الأمير تشارلز، أنه فكر في التوقف عن مهامه الرسمية ولكنه استقر على الاحتفاظ به من أجل الأعمال الخيرية.

وجاءت تصريحات هاري، اليوم الأحد، بعد اعترافه الأخير أن لا أحد بالعائلة الملكية يريد العرش، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع هاري، في مقابلة نشرتها الجارديان اليوم، أن الوقت الذي قضاه في الجيش كان أفضل مهرب له وفكر خلاله في التخلي عن لقبه.

وأكد هاري، أنه كرس وقتًا كبيرًا من حياته للعمل الخيري بدءًا من مساعدة مصابي الحرب إلى توعية المواطنين بالصحة العقلية، وأضاف أنه وشقيقه ويليام، دوق كامبريدج لا يرغبان في أن يكونا مجرد مشاهير.

وأوضح: “نحن متحمسون جدًا بأعمالنا الخيرية واخترنا ذلك لأن هذا هو الطريق الذي قادتنا إليه والدتنا”.

وتحدث هاري أيضًا عن المشي وراء نعش والدته عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط، قائلا: “لا يجب أن يُطلب من طفل أن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3