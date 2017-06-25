قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تشكيل لجنة لتحديد المقنن المائي لقرية الراشدة بمركز الداخلة ومعرفة مدى كفايته من عدمه ، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها في موعد غايته منتصف يوليو المقبل.

وشدد المحافظ خلال لقائه اليوم الأحد بأهالي قرية الراشدة - على ضرورة قيام الأهالي بتنظيف مخلفات النخيل أولا بأول ونقلها إلى أول الحقول، على أن تتولى الوحدة المحلية نقلها والتخلص منها بطريقة آمنة ، وتحرير محاضر للمخالفين ، وتشكيل لجنة لفتح شوارع وسط حقول النخيل لسهولة نقل المخلفات ، وكذلك لسهولة دخول سيارات الإطفاء في حالة حدوث حرائق.

كما قرر المحافظ إنشاء عدد 2 خزان مائي أرضي للطوارئ بالقرية ودراسة توفير سيارة إطفاء تخدم القرية والقرى المجاورة وزيادة أعداد ماكينات الأطفاء المتنقلة بالقرية للتحرك الفوري حال اندلاع حرائق بمزارع النخيل.