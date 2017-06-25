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محافظ الوادي الجديد يقرر تحديد المقنن المائي لقرية الراشدة
اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد
اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يقرر تحديد المقنن المائي لقرية الراشدة

2017-06-25 11:49:29
وكالات

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تشكيل لجنة لتحديد المقنن المائي لقرية الراشدة بمركز الداخلة ومعرفة مدى كفايته من عدمه ، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها في موعد غايته منتصف يوليو المقبل.
وشدد المحافظ خلال لقائه اليوم الأحد بأهالي قرية الراشدة - على ضرورة قيام الأهالي بتنظيف مخلفات النخيل أولا بأول ونقلها إلى أول الحقول، على أن تتولى الوحدة المحلية نقلها والتخلص منها بطريقة آمنة ، وتحرير محاضر للمخالفين ، وتشكيل لجنة لفتح شوارع وسط حقول النخيل لسهولة نقل المخلفات ، وكذلك لسهولة دخول سيارات الإطفاء في حالة حدوث حرائق.
كما قرر المحافظ إنشاء عدد 2 خزان مائي أرضي للطوارئ بالقرية ودراسة توفير سيارة إطفاء تخدم القرية والقرى المجاورة وزيادة أعداد ماكينات الأطفاء المتنقلة بالقرية للتحرك الفوري حال اندلاع حرائق بمزارع النخيل.

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