ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر وسط اليابان حوالي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” اليوم.

وذكرت الشرطة أن مقرها الرئيسي في مدينة ناجانو تلقى بلاغات بوجود أشخاص، إصابتهم طفيفة جراء الزلزال.

كما وردت تقارير بحدوث انقطاعات للتيار الكهربائي والمياه وأضرار بسيطة في أسقف المنازل، بالقرب من مركز الزلزال.

وأكدت شركة كانساي للطاقة الكهربائية عدم وجود مشاكل في مفاعلين قيد التشغيل في محطة “تاكاهاما” للطاقة النووية.

كما أفادت منشآت نووية أخرى بعدم وجود أي أمور غير طبيعية.