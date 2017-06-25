أعلن مسئول، اليوم الأحد، مقتل 10 من أفراد الشرطة الأفغانية، في هجوم لحركة طالبان على نقطة التفتيش الخاصة بهم، في إقليم هيرات غربي البلاد.

وقال فرهاد جيلاني، وهو متحدث باسم حاكم هيرات، إن هناك أربعة مسلحين من طالبان قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار الذي جرى في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، بالقرب من سد سلمى الذي يحظى بأهمية كبيرة.

وكانت طالبان قد استهدفت سد سلمى (على بعد 165 كيلومترًا شرق مدينة هيرات) في العديد من الهجمات السابقة، وهو سد يخضع لحراسة مشددة من جانب المراكز الأمنية.

ويُشار إلى أن الهند هي التي قامت بتمويل وإنشاء السد - الذي افتتحه رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، في يونيو الماضي - بتكلفة بلغت حوالي 275 مليون دولار.

وينتج السد 42 ميجاوات من الطاقة لهيرات.