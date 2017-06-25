لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي عند مدخل قرية سنديون بقليوب وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى قليوب .

وكان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بمصرع “جمال.ع” و” محمد.ر” وإصابة” إسلام.م” و”براء. م” وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بسيارة على طريق “القاهرة -الإسكندرية” الزراعي عند مدخل قرية سنديون بقليوب، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى قليوب.

وفى البحر الأحمر،أصيب 7 أشخاص فى حادث مرورى بطريق الغردقة/رأس غارب وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام للعلاج .

وكان الدكتور بدوى سعيد مدير عام الإسعاف بالبحرالأحمر قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات والطوارئ يفيد بانقلاب سيارة بالكيلو 40 بطريق الغردقة/رأس غارب حيث أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.. وعلى الفور تم دفع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام للعلاج .

يذكر أن محافظ البحر الأحمر قد وجه بتكثيف التواجد المرورى ونشر أجهزة الرادار على جميع الطرق مع تواجد خدمات الإسعاف بمختلف نقاط الطرق ضمن الاستعدادات لعيد الفطر.