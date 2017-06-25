قال تقرير لوزارة الحج والعمرة في السعودية، نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس السبت، إن العام الحالي شهد “رقما قياسياً جديدا في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات الماضية”.

وكشف التقرير عن زيادة أعداد المعتمرين للعام الحالي 1438 للهجرة مقارنة بالعام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها بعض البلدان العربية.

وبحسب التقرير الإحصائي، فإن أعداد تأشيرات المعتمرين للعام الحالي بلغت حوالى 6.750.000 تأشيرة، مقارنة بـ6.3.93000 تأشيرة في العام الماضي 1437هـ.

وقال وزير الحج والعمرة، محمد بنتن، أن النمو في أعداد المعتمرين والزوار، يأتي وفق أهداف ورؤية المملكة 2030 ومواكبا للاستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومتي الحج والعمرة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لتأدية مناسكهم.

وبين أن الوزارة اتخذت حزمة من الاستراتيجيات الفعالة حيال انخفاض أعداد التأشيرات للمعتمرين من بعض الدول التي تواجه ظروف اقتصادية وأمنية.

فقد عمدت الوزارة إلى فتح أسواق جديدة للعمرة من خلال العمل على استقطاب عدد أكبر من الدول المستهدفة لتعويض النقص، مما أسهم في تحقيق رقم قياسي في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات الماضية.

وتمثلت الزيادات في أعداد تأشيرات العمرة من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا والنرويج، التي ينفق مواطنوها أكثر من غيرهم في موسم الحج.

من جهته، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المكلف بالإشراف على مكتب تحقيق الرؤية، محمد الكليبي، ارتفاع نسبة إشغال الفنادق خلال موسم العمرة للعام الحالي 1438.

وأكد زيادة نسبة الإشغال في فنادق الخمسة نجوم بنسبة 113 في المئة، فيما زادت نسبة الإشغال في فنادق الأربعة نجوم بنسبة 71.2 في المئة.

وكشف التقرير عن تصدر الجنسية الباكستانية قائمة المعتمرين الأكثر قدوما، حيث بلغ مجموع المعتمرين نحو 1.446.284 معتمرا بزيادة 45 في المئة عن العام الماضي.

وجاءت الجنسية الإندونيسية في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 25 في المئة بعدد 875.958 معتمرا، تلتها الجنسية الهندية بنحو 524.604 معتمر.

وسجلت الجنسية البنغالية قدوم 80.977 معتمرا، فيما شكل العراقيون الجنسية العربية الأكثر قدوما للعمرة بنحو 264.878 تأشيرة عمرة، بزيادة 58 في المئة عن العام الماضي.

وبلغ عدد القادمين لأداء العمرة عبر المنافذ الجوية نحو 5,585,200 معتمراً، 69 في المئة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و29 في المئة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية حوالى 58,470معتمراً، 58 في المئة عبر ميناء جدة الإسلامي، و42 في المئة عبر ميناء ينبع التجاري.

واستقبلت المنافذ البرية 546,998 قادما، 50 في المئة عبر منفذ حالة عمار، 16 في المئة عبر منفذ البطحاء، و13 في المئة عبر منفذ الرقعي، و11 في المئة عبر منفذ الحديثة.