أدى الآلاف من مسلمي فرنسا صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد بمسجد باريس الكبير الذي يعد من أكبر وأقدم المساجد في البلاد.

وحث دليل بوبكر إمام مسجد باريس الكبير - في خطبة العيد - أبناء الجالية الإسلامية على ضرورة الالتزام بالوسطية والاعتدال وبالتحلي بقيم التسامح والتعايش والابتعاد عن العنف والغلو والتطرّف .

وتقدم دليل بوبكر بأخلص التهاني وأطيب الأماني إلى مسلمي فرنسا، راجيًا من الله أن يعيده على كافة المسلمين والشعب الفرنسي باليمن والخير والبركات والأمن والسلام،كما وجه الشكر إلى السلطات الفرنسية وكذلك لمسلمي فرنسا لدعمهم لمسجد باريس.

جدير بالذكر أن مسجد باريس افتتح في 15 يوليو 1926 وتم تشييده من قبل مهاجري شمال أفريقيا الأوائل في فرنسا، تكريما للجنود المسلمين الذين دافعوا عن فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.

ويوجد في المدن الفرنسية نحو 2500 مسجد، حيث يعد الإسلام ثاني ديانة بعد الكاثوليكية، كما أن أكبر جالية مسلمة توجد في فرنسا (ما بين 5 و 6 ملايين مسلم).