في واشنطن
ترامب يحضر حفل زفاف وزير الخزانة برفقة زوجته2017-06-25 10:43:55
حضر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا، أمس السبت، حفل زفاف وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثلة الإسكتلندية لويز لينتون الذى جرى فى واشنطن.
والزفاف الذى جرت مراسمه فى قاعة تاريخية قرب حديقة “ناشونال مول” بقى سرا إلى أن قام صديق العروسين، وزير التجارة ويلبر روس، بزلة لسان فى وقت سابق هذا الأسبوع.
ومر موكب ترامب الذى كان يرتدى طقم تاكسيدو وميلانيا بفستان زهرى قالت المتحدثة باسمها أنه من تصميم جيل مندل ومن الحرير الشيفون، بين حشود المصطفين على جانبى الطريق أملا فى التقاط صورة لهما اثناء اجتيازهما مسافة قصيرة جنوبا لحضور المراسم.
ودعى 300 شخص إلى الزفاف بينهم نائب الرئيس مايك بنس وغيره من اعضاء الإدارة الأمريكية. ويعتقد أن وزير المالية الكندى بيل مورنو كان بين المدعويين.
وتحمل لينتون (36 عاما) شهادتين فى الصحافة والقانون. وظهرت فى برامج تلفزيونية أمريكية بينها “سى إس آى: نيويورك” و”كولد كيس”. كما لعبت أدوارا صغيرة فى أفلام عدة، بحسب موقعها الإلكترونى وعملت منتجة أفلام.
وأثار كتاب الفته لينتون عن سنة أمضتها فى زامبيا قبيل مرحلة دراستها الجامعية بعنوان “فى ظل الكونغو”، انتقادات لعدم الدقة ولنبرة وصفها أحد نقاد واشنطن بوست بحدة بأنها “قصة المخلص الابيض المثالى فى افريقيا”.
ومنوتشين (54 عاما) كان مديرا سابقا فى جولدمان ساكس ومدير صندوق تحوط، كان أيضا مديرا ماليا سابقا فى صناعة الافلام فى هوليوود.
وكان منوتشين عين لينتون الشهر الماضى رئيسة مؤقتة لشركة “ديون انترتينمنت” التى ساهم فى تأسيسها، لكنها استقالت فى وقت لاحق بعد تساؤلات من الديموقراطيين حول مسألة تضارب مصالح.
ولعب منوتشين دورا رئيسيا فى جهود ترامب وضع وتمرير إصلاحات قضائية، وفى حض الكونغرس على رفع سقف الدين الوطني.
وهذا ثالث زواج لمنوتشين والثانى للينتون.
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