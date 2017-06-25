أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بموانيء البحر الأحمر الستة بالثلاث محافظات “السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء” في أول أيام عيد الفطر المبارك وانتظام وصول وسفر الركاب وتداول البضائع بالموانيء التابعة مع تشديد الإجراءات الأمنية ووقف أجازات العاملين والعمل بنظام الورديات الثلاث على مدار اليوم لخدمة الركاب والعملاء.

وأشار يوسف إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة القاهرة وعلى متنها 1177 راكبا من العمالة المصرية و 18 شاحنة عفش و 38 سيارة، كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 18 راكبا .. ويستعد ميناء الغردقة لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 1192 راكبا و 55 سيارة، وميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 533 راكبا منهم 130 معتمرا و 3 باصات عمرة و 15 برادا و 3 تريلات و 55 سيارة و 2 باص جيت.