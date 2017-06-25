نظم عدد من مواطني الإسكندرية صباح اليوم الأحد، في ساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، وقفة رحبوا فيها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسكندرية.

ورفع المشاركون لافتات مؤيدة للرئيس السيسي والجيش والشرطة، كما هتفوا عددا من الهتافات منها “تحيا مصر، نورت يا ريس، الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة”.

وعززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المسجد، لمتابعة الحالة الأمنية لتأمين صلاة العيد، وانتشرت الشرطة في الشوارع الجانبية والرئيسية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أدى صلاة العيد داخل القاعدة البحرية بالإسكندرية، بحضور عدد من كبار المسئولين في الدولة.