رئيس الوزراء الياباني يحث على تعديل الدستور قبل نهاية العام2017-06-25 10:27:25
ذكرت وسائل الإعلام اليابانية يوم الأحد أن رئيس الوزراء شينزو آبي يريد التعجيل بخطط تعديل دستور اليابان السلمي قائلة إن من المتوقع أن يطرح نسخة مقترحة على البرلمان قبل نهاية العام.
وذكرت الصحف اليومية الرئيسية في اليابان أن آبي قال في كلمة في مدينة كوبي يوم السبت إنه يعتزم تقديم اقتراح لأول تعديل على الإطلاق لدستور اليابان الذي تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية خلال جلسة طارئة للبرلمان ستُعقد هذا العام.
واقترح آبي تعديل المادة التاسعة من الدستور الخاصة بنبذ الحروب بحلول 2020 لتعترف رسميا بقوات الدفاع الذاتي اليابانية بوصفها جيشها.
وقد يثير مثل هذا التعديل انتقادات من الصين وكوريا الجنوبية حيث مازالت توجد ذكريات مريرة عن العدوان العسكري الياباني في الماضي. ومن المرجح أن تنظر الدولتان إلى هذا التغيير بوصفه خطوة في اتجاه عودة ظهور اليابان كقوة عسكرية.
وكان من المتوقع أن ينتظر آبي حتى العام المقبل قبل أن يسعى إلى الحصول على موافقة البرلمان على هذا التعديل. وسيحتاج آبي إلى الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان وأغلبية الأصوات في استفتاء.
ويعتبر أنصار اتجاه اليابان السلمي في فترة ما بعد الحرب المادة التاسعة أساس ديمقراطيتها. ويعتبر محافظون كثيرون هذه المادة عارا فرضته الولايات المتحدة بعد هزيمة اليابان في عام 1945 .
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