قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم الأحد إن الرئيس شي جين بينج سيزور هونج كونج من 29 يونيو حتى الأول من يوليو للاحتفال بذكرى مرور 20 عاما على إعادة بريطانيا ذلك المركز المالي الآسيوي إلى الصين .

وأعيدت هونج كونج إلى الصين في أول يوليو 1997 بموجب صيغة “بلد واحد ونظامان”.

وتأتي زيارة شي في وقت ينظر فيه كثيرون من سكان هونج كونج إلى الصين على أنها تتدخل بشكل متزايد في شؤون المدينة.

ومن المتوقع تنظيم احتجاج سنوي للحث على منح هونج كونج الديمقراطية الكاملة وذلك بعد رحيل شي بعد ظهر الأول من يوليو .

وخلال أول زيارة يقوم بها شي لهونج كونج بوصفه رئيسا للصين سيشرف على أداء كاري لام زعيمة هونج كونج الجديدة اليمين.

واختار مجمع انتخابي معظمه من أنصار بكين لام لتصبح رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج. وتعهدت لام برأب الصدع في المدينة وتحسين علاقة الحكومة مع المعارضة والناس.