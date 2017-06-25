تمكنت الشرطة السويدية من اعتقال مغتصب “محترف” مشتبه به في مطار أرلاندا، قادما من تايلاند والتي هرب إليها فور ارتكابه عدة حوادث.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي، أن الرجل (38 عامًا) مشتبه في ارتكابه 4 حوادث اغتصاب في الفترة بين 17 و19 مايو الماضي، ووقعت الجرائم في منطقة أوربرو بوسط السويد وأماكن أخرى.

وتمكن المشتبه به من الفرار إلى تايلاند حيث اعتقل في مطار بانكوك مطلع الشهر الجاري، وأعيد إلى السويد على متن رحلة عادية للخطوط التايلاندية في حراسة ضباط الشرطة الذين سلموه للشرطة السويدية عندما حطت الطائرة في مطار أرلاندا بأستوكهولم هذا الأسبوع.

وسبق أن أمضى المشتبه به بعض الوقت في السجن لارتكابه واقعتين للعنف الجنسي، ففي عام 2003 حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات لاغتصاب قاصر، والأخرى بعد ست سنوات من هذا التاريخ حيث حكم عليه لـ(8) سنوات بعد اغتصاب فتاتين في سن 17 عاما.