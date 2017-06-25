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سعفان يأمر بمتابعة تنفيذ اجازات العيد في القطاع الخاص
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

سعفان يأمر بمتابعة تنفيذ اجازات العيد في القطاع الخاص

2017-06-25 10:24:31
وكالات

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ أجازة “عيد الفطر”، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
وكان الوزير قد أصدر قرارا باعتبار أول وثاني أيام عيد الفطر، أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال الوزير إن ذلك يعتبر إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل.
وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره مثلي هذا الأجر.

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