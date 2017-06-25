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رئيس وزراء باكستان يعرب عن حزنه لسقوط ضحايا إثر حريق ناقلة نفط
نواز شريف - باكستان

رئيس وزراء باكستان يعرب عن حزنه لسقوط ضحايا إثر حريق ناقلة نفط

2017-06-25 10:08:56
أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف اليوم الأحد عن أسفه وحزنه الشديد لسقوط ضحايا في الحريق الذي شب بناقلة نفط في مدينة “بهاوالبور” وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ووجه شريف حسبما نقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية حكومة إقليم “البنجاب” بتقديم مساعدات طبية كاملة للمصابين جراء هذا الحريق الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 140 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح.

ووفقا لفرق الإنقاذ، فإن هويات الضحايا لا يمكن تحديدها والتأكد منها دون الحصول على عينة من الحمض النووي لها حيث أن الجثث قد احترقت وتفحمت جراء الحريق الكبير.

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