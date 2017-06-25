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بالصور.. سكان وزيرستان يحتفلون بعيد الفطر
سكان وزيرستان يحتفلون بعيد الفطر

بالصور.. سكان وزيرستان يحتفلون بعيد الفطر

2017-06-25 10:18:42
متابعات

خرج الآلاف من سكان وزيرستان، اليوم الأحد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات.

ووفقًا لقناة “جيو تي.في.”، عاد 82% من سكان وزيرستان بعد هدوء الأوضاع نسبيًا إثر تحريريها من الجماعات الإرهابية.

وكان الجيش الباكستاني شن حملة لتحرير المنطقة الجبلية من الإرهابيين عام4 201

سكان وزيرستان يحتفلون بعيد الفطر

سكان وزيرستان يحتفلون بعيد الفطر

سكان وزيرستان يحتفلون بعيد الفطر

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