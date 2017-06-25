بالصور.. سكان وزيرستان يحتفلون بعيد الفطر2017-06-25 10:18:42
خرج الآلاف من سكان وزيرستان، اليوم الأحد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات.
ووفقًا لقناة “جيو تي.في.”، عاد 82% من سكان وزيرستان بعد هدوء الأوضاع نسبيًا إثر تحريريها من الجماعات الإرهابية.
وكان الجيش الباكستاني شن حملة لتحرير المنطقة الجبلية من الإرهابيين عام4 201
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