خرج الآلاف من سكان وزيرستان، اليوم الأحد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات.

ووفقًا لقناة “جيو تي.في.”، عاد 82% من سكان وزيرستان بعد هدوء الأوضاع نسبيًا إثر تحريريها من الجماعات الإرهابية.

وكان الجيش الباكستاني شن حملة لتحرير المنطقة الجبلية من الإرهابيين عام4 201