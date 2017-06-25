ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، بنحو 80 مليار جنيه ليصل إلى 1,336 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1,256 تريليون جنيه مسجلة في فبراير السابق له.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغت 6ر294 مليار جنيه في مارس الماضي، منها 114,7 مليار جنيه بالعملة المحلية و179,8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وقال “ارتفعت إجمالي القروض غير الحكومية خلال مارس الماضي لتصل إلى 1,04 تريليون جنيه منها 681,3 مليار جنيه بالعملة المحلية، حيث استحوذ نشاط الزراعة على 85,3 مليار جنيه والنشاط الصناعي على نحو 202,4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 82,8 مليار جنيه ونشاط الخدمات على 162,1 مليار جنيه فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة “القطاع العائلي وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لاتهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر” على 225,3 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 360,2 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2,7 مليار جنيه والقطاع الصناعي على 178,8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 27,03 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 136,2 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة والتي شملت (القطاع العائلي وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر) على 15,4 مليار جنيه.