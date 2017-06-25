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ضاحي خلفان لحاكم قطر: "مهما كان خلافك مع السعودية قف معها"
ضاحي خلفان مدير شرطة دبي السابق

ضاحي خلفان لحاكم قطر: "مهما كان خلافك مع السعودية قف معها"

2017-06-25 10:05:40
متابعات

غرد ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، سلسلة من التدوينات المهاجمة لقطر وللحكومة القطرية عبر حسابه على موقع «تويتر».

وقال ضاحى خلفان في تغريدة له على «تويتر»: «قطر الشعب غير قطر حمد وحمد.. قطر الشعب لا يرضى بما يحدث مطلقا، من يتوقع نخرج على السعودية ونستجدي إيران للأسف».

وتابع في تغريدة أخرى له قائلًا: «المملكة العربية السعودية الذرى يا حمد إذا حد الخليج يوم أسود، العمق الخليجي الذي ننحدر كلنا منها علينا أن ندعمها وهي في مواجهة الإرهاب».

وختم تغريداته قائلًا: «لا أن ندعم الإرهابيين ونتخلى عن الشقيقة الكبرى.. مهما كان خلافك مع السعودية، قف معها في الوضع الذي ينبغي أن تكون فيه، إيران بديلك للأسف».

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