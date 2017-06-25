أكد مصدر أمني في محافظة “الأنبار” العراقية، صباح اليوم الأحد، أن عددا من قيادات تنظيم “داعش” الإرهابي سقطوا ما بين قتيل وجريح إثر تفجير انتحاري.

وقال مصدر أمني في تصريحات لـ”السومرية نيوز” إن انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف وسط تجمع لقادة تنظيم “داعش” في قضاء “القائد” غربي الأنبار.

وأشار المصدر إلى أن عددا من قيادات “داعش” قتلوا وأصيب آخرون جراء التفجير.

يذكر أن مدن القائم وعانة وراوة في محافظة الأنبار ما زالت تخضع لسيطرة تنظيم “داعش”، منذ قرابة ثلاث سنوات، فيما تستعد القوات الأمنية لتحريرها واستعادة السيطرة عليها.