دعا لي ناك يون رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، كوريا الشمالية لإطلاق سراح معتقلين لديها من الشطر الجنوبي والولايات المتحدة، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهم بعد وفاة جامعي أمريكي بسبب تدهور حالته الصحية عقب الإفراج عنه بأيام.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، عن لي يون، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ67 للحرب الكورية، قوله إنه يجب على بيونج يانج أن توقف تطوير برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وأضاف أن المجتمع الدولي غاضب بسبب وفاة “أوتو وارمبير”، الطالب الأمريكي الذي توفي في الولايات المتحدة، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية سراحه بأيام وكان في حالة صحية حرجة وتوفى وهو في غيبوبة، مؤكدا على ضرورة أن يحترم الشطر الشمالي حقوق الإنسان وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

وكان أوتو وارمبير (22 عاما) قد توفى بعد أن أطلقت بيونج يانج سراحه بعد فترة اعتقال دامت 17 شهرا، لاتهامه بمحاولة سرقة لوحة إعلانية سياسية من أحد الفنادق، فيما لازالت كوريا الشمالية تحتجز 3 مواطنين أمريكيين أخرين، بتهم تتعلق بالتجسس والإضرار بأمن الشمال، بالإضافة إلى احتجاز 6 كوريين جنوبيين.

يشار إلى أن سول وبيونج يانج في حالة حرب نظريا، بعد انتهاء الحرب بينهما منذ عام 1950 وحتى 1953 على هدنة، ولم يتم توقيع معاهدة أو اتفاقية سلام حتى الآن.