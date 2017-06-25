موريتانيا تعلن فجرا أن اليوم أول أيام عيد الفطر

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا ، وهي جهاز قومي، أن اليوم الأحد هو أول ايام عيد الفطر المبارك .

ودعا القاضي محمد محمود ود غالي رئيس اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في بيان أصدرته اللجنة فجر اليوم في نواكشوط ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1438 للهجرية مساء اليوم السبت أي ليلة الأحد.

ودعا الامام الى اقامة الصلاة في معظم المحافظات الموريتانية الخمسة عشر مؤكدا ان الصلاة ستقام في معظم الساحات في مساجد نواكشوط وفي ساحة ابن عباس وسط نواكشوط.

من جانبه قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الشكر إلى كل من الصحفيين وعلماء الدين على جهودهم في الإحياء الرمضاني الذي طبع أماسي الشهر الفضيل.

وقال ولد عبد العزيز في خطاب بثته الاذاعة الموريتانية بمناسبة عيد الفطر المبارك “أتوجه بالشكر والتقدير إلى علمائنا وأطبائنا وإعلاميينا على الجهود الطيبة التي بذلوها، إحياء لهذا الشهر الكريم، والتي تكللت لله الحمد بالنجاح والتوفيق”.