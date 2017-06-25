فقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوعي أثناء أدائه لصلاة عيد الفطر في المسجد، وفقا لصحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية.

ووفقًا للصحيفة، شعر أردوغان بالمرض، صباح اليوم الأحد، أثناء تأديته لصلاة العيد.

وقال أردوغان: “شعرت بالسوء بسبب ارتفاع الضغط المرتبط بمرض السكري”، وأضاف “أنا الآن بخير”.

وتابعت الصحيفة: “عندما أغمي على الرئيس التركي، هرع الحراس إليه ومن ثم الأطباء، ولم يسمح للصحفيين بالاقتراب والدخول إلى المسجد، وبعدها التقى أردوغان مع الصحفيين بعد انتهاء الصلاة”.