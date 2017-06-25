نفى الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن حدوث أضرار بالنباتات والأشجار داخل حديقة الحيوان بالجيزة، مؤكدا أن عملية السيطرة على الحريق لم تستغرق اكثر من 15 دقيقة.

وأوضح عبد الدايم من خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الاحد، أن حديقة الحيوانات قد افتتحت أبوابها اليوم للمواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا وتعمل بشكل طبيعي ومعتاد، مشيرا إلى أن الحريق جاء نتيجة وجود نباتات متسلقة على أسوار الحديقة بجوار الباب الجانبي.

وناشد المواطنين بالاستمتاع بأجازة العيد وقضاء أوقاتهم بحدائق الحيوانات على مستوى الجمهورية وحديقة الاورمان، مضيفا أنه قد تم إلغاء اجازات وراحات العاملين بالحدائق استعدادا لعيد الفطر.

وطالب المواطنين بالحفاظ على نظافة الحدائق أثناء زيارتهم لها.

وكانت حديقة الحيوانات بمحافظة الجيزة قد شهدت وقوع حريقا محدودا خلال ساعة متأخرة من مساء أمس.