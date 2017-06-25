هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المسلمين بعيد الفطر المبارك، موضحًا أن التنوع الثقافي في كندا هو واحدًا من أعظم نقاط قوتها ومصدر لفخرها.

وتابع ترودو، في بيان على موقع رئاسة الوزراء الكندية: “في تلك المناسبة، تتجمع الأسرة والأصدقاء للصلاة صباحًا، ويتبادلون التحيات والهدايا، ويتناولون وجبة الإفطار سويًا، ويتبرعون للمحتاجين.”

وأردف، اليوم الأحد: “نتذكر العام الجاري مع احتفالنا بالذكرى الـ 150 للكونفدرالية المساهمات القيمة التي يقدمها المسلمون لنسيجنا الوطني”.

وتمنى ترودو وزوجته صوفي عيدًا مباركًا لجميع المحتفلين بعيد الفطر.