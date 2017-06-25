أبدى العديد من عاشقي ومحبي النادي الأهلي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” اعجابهم بصورة “عائلية” لهداف الفريق الأول لكرة القدم عماد متعب

ونشرت زوجة “متعب” يارا نعوم من خلال صفحتها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لها مع زوجها وابنتيهما في ملعب “مختار التتش” بمقر النادي الأهلي، مدون عليها جملة “عيد مبارك”.