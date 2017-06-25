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صورة عائلية لـ«هداف الأهلي» تحوذ على اعجاب مغردي «تويتر»
عماد متعب
عماد متعب

صورة عائلية لـ«هداف الأهلي» تحوذ على اعجاب مغردي «تويتر»

2017-06-25 09:35:01
متابعات

أبدى العديد من عاشقي ومحبي النادي الأهلي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” اعجابهم بصورة “عائلية” لهداف الفريق الأول لكرة القدم عماد متعب
ونشرت زوجة “متعب” يارا نعوم من خلال صفحتها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لها مع زوجها وابنتيهما في ملعب “مختار التتش” بمقر النادي الأهلي، مدون عليها جملة “عيد مبارك”.

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