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ارتفاع حصيلة ضحايا اشتعال النيران بناقلة نفط في باكستان إلى 140 قتيلا
الهلال النفطي الليبي

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتعال النيران بناقلة نفط في باكستان إلى 140 قتيلا

2017-06-25 09:41:50
ا ش ا

ارتفعت حصيلة ضحايا اشتعال النيران في ناقلة نفط بمدينة “بهاوالبور” بباكستان اليوم الأحد إلى 140 قتيلا.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن أكثر من 40 شخصا قد أصيبوا بجروح ونقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن العديد منهم يرقدون في حالات حرجة.

ووفقا لفرق الإنقاذ، فإن هويات الضحايا لا يمكن تحديدها والتأكد منها دون الحصول على عينة من الحمض النووي لها
حيث أن الجثث قد احترقت وتفحمت جراء الحريق الكبير.

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