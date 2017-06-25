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شيخ الأزهر يهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة عيد الفطر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

شيخ الأزهر يهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة عيد الفطر

2017-06-25 07:55:25
وكالات

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الوحدة والتلاحم والبعد عن التفرق والتنازع والشقاق.
كما تقدم الإمام الأكبر في بيان له اليوم الأحد، بخالص التهنئة القلبية إلى مصر العزيزة رئيسا وحكومة وشعبا، وإلى العالم العربي والإسلامي ملوكا وأمراء ورؤساء وشعوبا، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب شيخ الأزهر بهذه المناسبة عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة وأمثالها على مصرنا العزيزة بالخير الوفير والرقي والتنمية والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأُلفة والرفعة، وعلى العالم كله والبشرية جمعاء بالمحبة والسلام.

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