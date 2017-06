فتح الموسيقار حلمي بكر، النار على دراما رمضان، قائلًا: “نحن ضللنا الطريق، ومايوجد بالسوق بعيد عن الإعلام والإعلان ونحن في سكرة إدعاء الفن”.

ورفض “بكر”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج “الخيمة” عبر فضائية “ltc”، اليوم السبت، إعلانات رمضان، قائلًا: “if you want to be happy ادفع وصلى على النبي”.