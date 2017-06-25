قال محمود طاهر رئيس الأهلي، أن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مستمر في منصبه خلال الموسم، مؤكدًا أنه يعمل على دعم الفريق بشكل قوي، وهناك صفقات قوية في الطريق.

وأضاف طاهر في تصريحاته عقب نهاية لقاء الأهلي إمام إنبي في بطولة الدوري العام:” البدري مدرب كبير وغني عن التعريف، والإدارة تدعمه بقوة للبقاء على رأس الإدارة الفنية، وهناك صفقات قوية لدعم الفريق خلال المشوار المحلي والإفريقي”.

وتابع:”لاعبي الأهلي لا تحتاج الى تحفيز، يتم حل كل المشاكل لهم، الفريق بالكامل رجال وقادرون على الصعود للدور القادم من دوري الأبطال الإفريقي، لأن ثقتي كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين”.

وزاد:”الجمهور هو من ينقص هذه الاحتفالية وسيعود في الموسم القادم، لدعم الفريق من المدرجات، ونعمل على إعادتهم وحل جميع الأزمات التي تعيق وجودهم، حيث يتم التنسيق حاليًا مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة”.