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لماذا ألغى أمير قطر إجازات الضباط والجيش في عيد الفطر؟
امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

لماذا ألغى أمير قطر إجازات الضباط والجيش في عيد الفطر؟

2017-06-25 00:49:29
كتب - متابعات

أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن هناك خبر نشر بصحيفة اليان الإماراتية، يفيد بقرار تميم بن حمد، امير قطر، بإلغاء أجازات جميع العاملين بالدولة وخاصة الجيش والشرطة أجازات بعيد الفطر خوفًا من الإنقلاب عليه، وقام بجمع جوازات أفراد الجيش والشرطة لمنعهم من السفر.

وقال على شاشة “ltc”، اليوم السبت، إن مصادر أكدت للصحيفة أن أحد قيادات الجيش القطري استقال من الجيش، وتوجه للإمارات وصرح لوسائل الإعلام أنه من العار أن يوجد كتائب من الجيس الإيراني والتركي يجوبوا شوارع قطر، باعتبار انهم يحموا قطر.

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