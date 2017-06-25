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خبير اقتصادي: السيسي ينحاز لمحدودي الدخل
الدكتور عادل عامر استاذ القانون العام

خبير اقتصادي: السيسي ينحاز لمحدودي الدخل

2017-06-25 00:40:03
كتب - متابعات

أكد الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن الرئيس ينحاز للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، خاصة زيادة نصيب الفرد من الحصة التموينية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطن.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، اليوم السبت، إن برامج الحماية الاجتماعية تأتي لمواجهة الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار، فضلًا عن الأثر المترتب من تحرير سعر الصرف.

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