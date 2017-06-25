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متعب وغالي يتسلمان درع الدوري المصري
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متعب وغالي يتسلمان درع الدوري المصري

2017-06-25 00:32:54

تسلم لاعبو النادي الأهلي درع الدوري في احتفالية مبسطة عقب لقاء نادي إنبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري، للمرة 39 في تاريخ القلعة الحمراء

يذكر أن الأهلي حصل على لقب الدوري قبل انتهائه بأربع جولات، بعد التعادل إيجابيًا 2-2 مع مصر المقاصة في الجولة الـ30.

وشارك في الاحتفاليه المهندس هاني ابوريدة، رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري، ومعه المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي.

واستلم درع الدوري الثنائي عماد متعب وحسام غالي بعد مناقشات بينهما التي شهدت مطالبه حسام غالي زميله عماد متعب باستلام درع الدوري نيابة عنه.

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