أكد اللواء عادل زكي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن وزارة الداخلية عززت انتشار العناصر الأمنية على الطرق السريعة وجميع أنحاء الجمهورية لتأمينها، موضحا أنه تم زيادة خطوط الإغاثة والخدمة الأمنية استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وقال في تصريحات على شاشة “أون لايف”،إن هناك غرفة عمليات ومراقبة لتأمين الطرق، بالإضافة الي طرق السفر، مؤكدا أنه تم دعم وتزويد ضباط وأفراد المرور خلال فترة العيد لمراقبة الطرق وحماية المواطنين.