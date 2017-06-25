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عماد وحيد وشيرين شمس يشهدان تتويج الأهلي بدرع الدوري
عماد وحيد

عماد وحيد وشيرين شمس يشهدان تتويج الأهلي بدرع الدوري

2017-06-25 00:27:45

حرص عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، على التواجد في مدرجات ملعب بتروسبورت، لحضور مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري.

وتشهد مباراة الأهلي وإنبي تسلّـم فريق الكرة بالنادي درع الدوري الذي تُـوج به الأهلي للمرة الـ39 في تاريخه.

يذكر أن الأهلي حصل على لقب الدوري قبل انتهائه بأربع جولات، بعد التعادل إيجابيًا 2-2 مع مصر المقاصة في الجولة الـ30.

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