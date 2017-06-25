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محافظ الدقهلية يكشف استعدادات عيد الفطر المبارك
محافظ الدقهلية احمد الشعراوي - أحمد الشعراوي

محافظ الدقهلية يكشف استعدادات عيد الفطر المبارك

2017-06-25 00:27:12
كتب - متابعات

أكد أحمد الشعراوي ، محافظ الدقهلية ، أنه تم تجهيز عدد 453 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى محافظة الدقهلية بالكامل .

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة ” أون لايف ” أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة بكافة المرافق والمنشآت الحيوية كمرفق الإسعاف والحرص على تواجد سيارات الإسعاف فى الأماكن العامة المزدحمة بالمواطنين ، بالإضافة إلى فتح جميع الحدائق بالمجان فى أيام العيد .

وكشف أنه تم رفع حالة الاستعداد بالإدارة العامة للمرور بالمحافظة فى المداخل الرئيسية للمحافظة وعلى الطرق السريعة من أجل تقليل الازدحام المروري ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المخابز لضمان توافر الخبز بوفرة للمواطنين طوال فترة العيد .

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