أكد أحمد الشعراوي ، محافظ الدقهلية ، أنه تم تجهيز عدد 453 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى محافظة الدقهلية بالكامل .

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة ” أون لايف ” أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة بكافة المرافق والمنشآت الحيوية كمرفق الإسعاف والحرص على تواجد سيارات الإسعاف فى الأماكن العامة المزدحمة بالمواطنين ، بالإضافة إلى فتح جميع الحدائق بالمجان فى أيام العيد .

وكشف أنه تم رفع حالة الاستعداد بالإدارة العامة للمرور بالمحافظة فى المداخل الرئيسية للمحافظة وعلى الطرق السريعة من أجل تقليل الازدحام المروري ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المخابز لضمان توافر الخبز بوفرة للمواطنين طوال فترة العيد .