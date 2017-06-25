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مارتن يول يهنئ الأهلي بحصوله على الدوري
المدير الفني الهولندي مارتن يول

مارتن يول يهنئ الأهلي بحصوله على الدوري

2017-06-25 00:20:12

هنأ مارتين يول المدير الفني السابق للاهلي عبر صفحته الشخصية. فيس بوك، لحصوله على بطولة الدوري العام وهنأ أيضا كابتن الفريق حسام غالي.

وكتب “يول”: مبروك لكل جمهور الأهلى العظيم وللكابيتانو بطولة الدورى رقم 39.

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