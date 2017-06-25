الأحد أول أيام عيد الفطر بعدة دول عربية وإسلامية

أعلن في عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم السبت ثبوتُ شهر شوال، وأن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك. ففي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ...