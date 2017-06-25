الأهلي يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام إنبي في ليلة تسلم الدوري2017-06-25 00:11:07
تعادل الأهلى مع إنبى 2/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد بتروسبورت في الجولة الـ32 لبطولة الدورى التى توّج بها الأحمر قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع.
واحتفل الأهلى بالحصول على درع الدورى من خلال استلام الدرع عقب اللقاء من مسئولو إتحاد الكرة.
سجل ثنائية الأهلى صالح جمعة وأحمد حمودى، فيما سجل لأنبى عمرو مرعى وصلاح محسن، وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من نجوم الدكة فى الأهلى أمثال حمودى وعمرو جمال وعماد متعب وصالح جمعة ومحمد الشناوى وأكرم توفيق.
وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 80 دقيقة ويبقي في القمة ، كمنا رفع أنبي رصيده إلى 39 نقطة ويبقى فى المركز الحادي عشر.
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