 Moheet on google
الأحد 25 يونيو 2017 01:03 صباحاً
روابط سريعة
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر عبر "فيسبوك"
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر عبر "فيسبوك"

2017-06-25 00:15:19
متابعات

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، متمنيًا لهم دوام الخير والبركات.

كما توجه الرئيس السيسي بتحية خاصة لأسر شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أغلى التضحيات من أجل أن تظل كلمة الوطن هى العليا .

وجاء نص التهنئة كالآتي: «نستقبل عيد الفطر المُبارك، ونحن أمة واحدة قوية تسعى لبناء المستقبل.. أتوجه بخالص التهنئة لجموع الشعب المصرى العظيم ، متمنيًا له دوام الخير والبركات، كما أتوجه بتحية خاصة إلى أسر شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أغلى التضحيات من أجل أن تظل كلمة الوطن هى العليا» .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3