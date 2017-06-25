هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، متمنيًا لهم دوام الخير والبركات.

كما توجه الرئيس السيسي بتحية خاصة لأسر شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أغلى التضحيات من أجل أن تظل كلمة الوطن هى العليا .

وجاء نص التهنئة كالآتي: «نستقبل عيد الفطر المُبارك، ونحن أمة واحدة قوية تسعى لبناء المستقبل.. أتوجه بخالص التهنئة لجموع الشعب المصرى العظيم ، متمنيًا له دوام الخير والبركات، كما أتوجه بتحية خاصة إلى أسر شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أغلى التضحيات من أجل أن تظل كلمة الوطن هى العليا» .