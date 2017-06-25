أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية سحب المكافأة الضخمة التى رصدتها للقبض على مختار ربو أحد قيادات حركة الشباب الصومالية المتمردة .

وأشار راديو “صوت أمريكا” في نشرته باللغة الإنجليزية مساء السبت ـ الى أن الخارجية الأمريكية رصدت 5 ملايين دولار في عام 2012 لكل من يقدم أية معلومات يمكن أن تؤدي الى تقديم مختار ربو الى العدالة ، حيث كان يشغل - آنذاك - عددا من المناصب الهامة داخل الحركة ، ومن بينها القائد العسكري والزعيم الروحي ، فضلا عن المتحدث باسم الحركة.

وذكر “صوت أمريكا” أن الخارجية الأمريكية لاحظت أن الرجل نأى بنفسه عن أنشطة الحركة بسبب خلافاته مع زعيمها الراحل أحمد عبدى الذي لقي مصرعه في غارة أمريكية عام 2014 ، حيث قضى السنوات الأخيرة في منطقة باكول الصومالية ، الأمر الذي دعا واشنطن الى سحب المكافأة المرصودة للقبض عليه.