حقق نادي سموحة الفوز على الإنتاج الحربى، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء يوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدورى العام.

أحرز أحمد رءوف هدف فوز سموحة فى الدقيقة 45 من عمر المباراة وحاول الإنتاج الحربى إدراك التعادل فى الشوط الثانى من المباراة ولكن دون جدوى وجاء هدف الفريق السكندرى، بعد عدة محاولات من لاعبي سموحة حيث سدد رءوف كرة قوية غالطت فادي نجاح مدافع الإنتاج وارتطمت به لتحول طريقها في مرماه ليفوز الفريق السكندرى بالثلاث نقاط.

وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده 54 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة، فاز فى 14 وتعادل 12 وخسر 6 مواجهات، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 14 لقاء.