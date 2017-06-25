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إدارة ترامب توافق على بيع طائرات بدون طيار الى الهند بنحو ملياري دولار
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

إدارة ترامب توافق على بيع طائرات بدون طيار الى الهند بنحو ملياري دولار

2017-06-25 00:05:15
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وافقت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيع صفقة من الطائرات بدون طيار الى الهند تقدر قيمتها بنحو مليارى دولار.

وذكر راديو “صوت أمريكا” في نشرته باللغة الإنجليزية مساء اليوم: “إن هذه الصفقة التي تحتاج أيضا الى موافقة الكونجرس، تمثل خطوة أخرى على طريق تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند ، كما أنها تأتي قبيل لقاء رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين القادم”.

وتجدر الإشارة الى أن الهند أبرمت عقودا دفاعية مع الولايات المتحدة بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار ، وذلك منذ عام 2008 .

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