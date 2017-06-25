بكى الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، خلال حديثه عن فضائل التخلق بالأخلاق الإنسانية التي تجمع البشر كافة، والتي يؤكد عليها ويعزز من وجودها الأديان السماوية الثلاث.

وأكد في برنامجه “الإنسانية قبل التدين”، المذاع على شاشة “CBC”، مساء السبت، أن التدين يصب في قالب الإنسانية، حيث أن الفرد حينما يتجه للالتزام الديني مع التخلي عن الثوابت الإنسانية التي تجمعنا، نجده يتحول لشخص جلِدْ قاسي صعب التعامل متجهم دائمًا.

ولفت إلى أن هذا النوع المُشار إليه جعل من التدين مطيّة للتعالي على الآخرين، بيد أن التقرب إلى الله بالتواضع ومحبة عباده والتراحم بين المسلمين هو التدين الحقيقي، الذي من شأنه ضبط الانفعالات العصبية من غضب وكره وبغضاء.