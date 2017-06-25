ذكريات العيد في البيت المصري لا تنسى بتفاصيلها الصغيرة التي نقوم بها من بعد صلاة العيد حتى أخر اليوم، من ضمن التفاصيل الحاضرة بذهن المصريين التي لا تنسى بل تتجدد كل عام ،المسرحيات والأفلام التي كانت تجتمع العائلة كلها لمشاهدتها ويتجاذبون أطراف الحديث، ومن ضمن هذه المسرحيات التي لا تنسى:

“شاهد ما شافش حاجة”

مسرحية كوميدية فكاهية مصرية من بطولة الممثل عادل إمام وتمثيل عمر الحريري وناهد جبر ومن إخراج هاني مطاوع. تم انتاجها وعرضها عام 1976.

“مدرسة المشاغبين”

مدرسة المشاغبين هي مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني عرضت في 24 أكتوبر 1973 بعد حرب 73 بأيام قليلة. من بطولة فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي وهادي الجيار.

“العيال كبرت”

العيال كبرت هي مسرحية مصرية كوميدية مشهورة، إخراج سمير العصفوري تأليف: سمير خفاجي وبهجت قمر عرضت عام 1979 من بطولة: سعيد صالح الابن الأكبر وفاشل دراسياً.

“سك على بناتك”

سك على بناتك مسرحية مصرية كوميدية عرضت لأول مره عام 1980، بطولة فؤاد المهندس، شويكار، أحمد راتب،سناء يونس، شريهان, إجلال زكي، و محمد أبو الحسن.

“المتزوجون”

مسرحية مصرية من تأليف فيصل ندا وبطولة سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين وآخرون. تناقش مشكلة المتزوجون في مصر بشكل كوميدي والمشاكل الاقتصادية التي تواجههم والفوارق بين الطبقات، أداء متميز لكل من سمير غانم وجورج سيدهم. تم عرضها للمرة الأولى في ١٩٧٨.

“الجوكر”

هي مسرحية قام ببطولتها الممثل محمد صبحى عام 1979، وشاركه في البطولة هناء الشوربجي ومحمود القلعاوي، تميزت هذه المسرحية باستخدام الأقنعة التي لم تكن مستخدمة كثيرا في هذا الوقت.

“الزعيم”

نالت المسرحية إعجاب الجمهور بسبب جرأة موضوعها في انتقاد الأنظمة ، بالإضافة للأداء الممتاز للممثلين. ولكن الانتقادات أتت من الحكام ومنع بعضهم أن تباع أشرطة وأقراص المسرحية في بلدانهم.

تدور أحداثها حول حال أحد الحكام الديكتاتوريين في إحدى الدول العربية، وعن أحد أفراد الشعب الذي يشبه تماما الزعيم ويدعى زينهم. عرضت المسرحية من عام 1993 إلى عام 1999.