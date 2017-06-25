من ضمن التفاصيل الحاضرة بذهن المصريين التي لا تنسى بل تتجدد كل عام ، الأفلام الهندية القديمة التي كانت تجتمع العائلة كلها لمشاهدتها خاصة ثانى ايام العيد ، ويتجاذبون أطراف الحديث، ومن ضمن هذه الافلام التى ربما تود مشاهدتها مع اسرتك فى العيد :

فيلم “الشعلة”

الشعلة هو فيلم هندي من أخراج راميش سيبي. ويعتبر الفيلم أقوي إنتاج في تاريخ صناعة الأفلام الهندية حتى الآن. تم إصدار الفيلم في 15 أغسطس 1975، وأبطاله هم: أميتاب باتشان،دارمندرا ديول،سانجيف كومار،هيما ماليني،جايا بهادوري،أمجد خان.

فيلم “شاهنشاه”

صدر في عام ١٩٨٨ تدور احداثه حول المجرم الذي يُدعى (جيه كيه) يمارس العديد من الأنشطة الإجرامية،وصلته بعناصر فاسدة في الحكومة. يحاول أحد من محققي الشرطة الشرفاء أن يوقع بهذا المجرم، ولكن ينتهي الأمر بإدانته بتهمة ملفقة. حيث يصاب الرجل باكتئاب وينهي حياته تاركًا زوجة وطفل. يكبر ابنه (فيخاي) ويصبح مثل أبيه في العمل، ولكن بطريقة مختلفة تمامًا. يعمل بالنهار المحقق المرتشي الذي يبعد عن كل الأنشطة الإجرامية، و بالليل فهو محارب الجريمة الشرس الذي يتشح بالسواد ويسعى للانتقام من (جيه كيه).

فيلم “مارد”

صدر في عام 1985 وتدور أحداثه حول رجل يمتلك قوة رهيبة، متزوج ولديه طفل صغير، عندما تأسره العصابات وتقوم بمحاولة قتله وتعذيبه، وتنجح في ذلك وتقتل الزوجة أيضا، يحيا الطفل الصغير لهدف واحد فقط، الانتقام من هؤلاء القتلة عندما يكبر ويشب ويصبح قويا، ويقرر الانتقام بشدة، إلا أنه يقع في حب فتاة، وتكون المفاجأة عندما يكتشف من هو أبو تلك الفتاة.

أيضا فيلم ” جانجا وجامونا وساراسواتي” أو لقاء الجبابرة للفنان الهندي المشهور أميتاب باتشان.