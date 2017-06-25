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حدث فى مثل هذا اليوم 25 يونيو .. وفاة السلطان العثماني "عبد المجيد الأول"
عبدالمجيد-الأول-

حدث فى مثل هذا اليوم 25 يونيو .. وفاة السلطان العثماني "عبد المجيد الأول"

2017-06-25 00:16:11

1678: الإيطالية «إيلينا بيسكوبيا» تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة.

1788: فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.

1804: تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال وذلك لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.

1861: وفاة السلطان العثماني “عبد المجيد الأول”.

1898: تأسيس البنك الأهلي المصري.

1920: اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية.

1921: انعقاد «مؤتمر القدس» والذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.

1950: بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

1965: الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لرئاسة مصر.

1975: رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.

1975: استقلال موزمبيق عن البرتغال.

1985: القبض على ثلاثة عشر شخصا للاشتباه في تورطهم في عملية تفجيرات للجيش الجمهوري الإيرلندي التي وقعت قبل يومين، وبعد التحقيقات مع الموقوفين تم إحباط قنبلة كانت بأحد فنادق لندن.

1991: كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.

1996: سقوط 16 قتيل من الجيش الأمريكي في تفجير أبراج الخبر في السعودية.

1998: شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.

1998: التوقيع على اتفاقية آرهوس.

2006: اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل مسلحين فلسطينيين.

2009: مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسًا له للمرة الخامسة على التوالي بأكثرية 90 صوت، وينتخب فريد مكاري نائبًا له بأكثرية 74 صوت.

2013: تنحي حمد بن خليفة آل ثاني عن إمارة قطر وإعلان تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميراً للبلاد .

2014: اختتام الدورة 38 للجنة التراث العالمي المنعقدة في الدوحة (قطر) بإضافة 26 موقعًا جديدًا والتمديد لأربعة آخرين.

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