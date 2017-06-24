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سوريا تفرج عن 672 شخصا بمناسبة حلول عيد الفطر
سجن حبس لص مجرم قتل سرقة سجين

سوريا تفرج عن 672 شخصا بمناسبة حلول عيد الفطر

2017-06-24 23:59:28
أ ش أ

أفرجت الحكومة السورية اليوم السبت عن 672 شخصا بمناسبة حلول عيد الفطر.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن هشام الشعار وزير العدل السوري أوضح أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يأتي في إطار تعزيز جهود المصالحة الوطنية ووحدة البلاد ، وأن هناك 91 سيدة من بين المفرج عنهم.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن من بين المفرج عنهم عبد الرحمن علي الذي قدم دعما ماليا الى عناصر المعارضة السورية.

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