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صحيفة بريطانية: انشقاق 3 كوريين شماليين خلال 10 أيام
رئيس كوريا الشمالية

صحيفة بريطانية: انشقاق 3 كوريين شماليين خلال 10 أيام

2017-06-24 23:38:21
أ ش أ

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية اليوم السبت، أن النظام الكوري الشمالي تلقى صفعة ‏هي الثالثة مع فرار ثالث مواطن من نظام الزعيم الشاب كيم جونج أون “المُعَذِّبُ”.‏

وقالت الصحيفة في نشرتها الالكترونية: “إن كوريا الجنوبية أكدت حتى الآن انشقاق جنديين ومدني‎ ‎من “مملكة الراهب” ‏خلال عشرة أيام”.
ومملكة الراهب هو مصطلح يُطلق على أي بلد أو مجتمع يعزل نفسه عمدا أو مجازا أو فعليا عن العالم.‏

وأوضحت الصحيفة أن مصادر دفاعية ذكرت أن المنشق الثالث هو جندي عبر المنطقة شديدة التحصين الفاصلة بين ‏الكوريتين صباح أمس الجمعة ، وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية ” إنه قيد الاحتجاز الآن وجيشنا يحقق حاليا في أسباب ‏انشقاقه وكيف فعل ذلك”. ‏

ويأتي انشقاق الجندي بعد أيام من قيام مواطن كوري شمالي بالانشقاق ، وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن عثر عليه أفراد البحرية الكورية الجنوبية صرخ ‏وقال ” لا تقتلوني .. أنا هنا لكي أنشق”. ‏

وعُثر على المواطن الكوري الشمالي في نهر غربي العاصمة سول بعد أن استخدم قطعتين تساعدان على الطفو على سطح الماء. ‏

وجاءت واقعة انشقاق المدني الكوري الشمالي بعد أيام من قيام جندي كوري شمالي بعبور المنطقة الحدودية شديدة التحصين. ‏

وقالت الصحيفة إنه كان معتادا أن يتم تسجيل انشقاق جندي من كوريا الشمالية كل عام ، غير أن انشقاق ثلاثة كوريين شماليين ‏خلال عشرة أيام يثير التساؤلات حول النظام الكوري الشمالي الذي فشل في تنفيذ تهديداته ضد كوريا الجنوبية وأمريكا.‏

وقالت الصحيفة إن الكوريتين الجنوبية والشمالية مازالتا في حالة حرب من الناحية الفنية ، حيث لم يتم التوقيع على معاهدة سلام ‏بينهما منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953. ‏

وهدد كيم جون أون زعيم كوريا الشمالية الشاب بضرب الولايات المتحدة بصواريخ نووية ، بينما يمضي في سبيل هدفه الى إمتلاك ‏صواريخ باليستية عابرة للقارات.

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