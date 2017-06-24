أكد الدكتور عاشور عبدالرحمن عضو لجنة صياغة قانون “مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين”، أن هناك آليات ليخرج مشروع قانون “مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين” المقدم من الأزهر الشريف، إلى النور ويفعّل ليؤتي ثماره من الأهداف المرجوة منه.

وقال في حواره ببرنامج “ما وراء الحدث”، المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، مساء الأربعاء، إن الأزهر يعكف بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني في المنابر، ونشر العلم والفهم الديني الصحيح بين أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن “قانون الأزهر” هو اضطلاع بدور المؤسسة الدينية الرسمية للخروج بالمجتمع من خطابات العنف والتطرف، لافتًا إلى أن القانون لا يتضمن عقوبات رادعة في إطار تجديد الخطاب الديني؛ لأن الأزهر ليس من اختصاصه ذلك وتترك لرجال البرلمان باعتبارهم السلطة التشريعية المختصة.