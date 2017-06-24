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المغرب يعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال.. وعيد الفطر الإثنين
علم المغرب

المغرب يعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال.. وعيد الفطر الإثنين

2017-06-24 23:30:17
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أعلنت دولة المغرب عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبذلك فيكون أول أيام عيد الفطر المبارك الإثنين المقبل .

وأعلنت كلا من تونس وليبيا ثبوت رؤية هلال شوال، وأن أول أيام عيد الفطر غدا الأحد، حسبما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل .

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