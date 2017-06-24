أعلنت دولة المغرب عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبذلك فيكون أول أيام عيد الفطر المبارك الإثنين المقبل .

وأعلنت كلا من تونس وليبيا ثبوت رؤية هلال شوال، وأن أول أيام عيد الفطر غدا الأحد، حسبما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل .