المغرب يعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال.. وعيد الفطر الإثنين2017-06-24 23:30:17
أعلنت دولة المغرب عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبذلك فيكون أول أيام عيد الفطر المبارك الإثنين المقبل .
وأعلنت كلا من تونس وليبيا ثبوت رؤية هلال شوال، وأن أول أيام عيد الفطر غدا الأحد، حسبما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل .
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2017
القاهرة .. تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا الاحد، من خلال تجهيز371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد ...Sat, 24 Jun 2017 16:55:57 GMT
-
المصريون ينفضون “ملل” أيام العيد بمسرحيات الزمن الجميل
مسرحية كوميدية فكاهية مصرية من بطولة الممثل عادل إمام وتمثيل عمر الحريري وناهد جبر ومن إخراج هاني مطاوع. تم انتاجها وعرضها عام 1976. “مدرسة المشاغبين”. An error occurred. Try ...Sat, 24 Jun 2017 22:24:07 GMT
-
الأهلي يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام إنبي في ليلة تسلم الدوري
تعادل الأهلى مع إنبى 2/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد بتروسبورت في الجولة الـ32 لبطولة الدورى التى توّج بها الأحمر قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع. ...Sat, 24 Jun 2017 22:22:05 GMT
-
حكم قضائي ضد زوجة تامر حسني
أصدرت محكمة مصرية حكماً قضائياً يُلزم الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل بدفع مليون درهم مغربي أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري لصالح مالك شركة «العنود الطيب» ...Sat, 24 Jun 2017 20:50:42 GMT
-
عمرو يوسف وعائلته يجهزون خطة للاعتذار لـ«كندة»
شهدت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل “توم وشيري” لعمرو يوسف وكندة علوش على راديو “إينرجي”، استمرار محاولات “توم” الاعتذار لـ”شيري” على ما بدر منه، وجعلها ...Sat, 24 Jun 2017 20:50:42 GMT
-
الأحد أول أيام عيد الفطر بعدة دول عربية وإسلامية
أعلن في عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم السبت ثبوتُ شهر شوال، وأن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك. ففي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ...Sat, 24 Jun 2017 19:24:29 GMT
-
صعود نجوم دراما رمضان مقابل تراجع البطولة النسائية
في الوقت الذي صعد فيه نجوم دراما رمضان بشكل غير متوقع مثل الفنان ياسر جلال في “ظل الرئيس” وأمير كرارة في “كلبش”، وكريم عبدالعزيز وشريف منير في “الزيبق”، ويوسف ...Sat, 24 Jun 2017 20:32:17 GMT