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مفتي الجمهورية التونسية يعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر
عثمان بطيخ مفتي تونس

مفتي الجمهورية التونسية يعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر

2017-06-24 23:21:50
أ ش أ

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، منذ قليل أن غدا الأحد 25 يونيو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال في بيان لدار الإفتاء التونسية الليلة: “إن اليوم السبت، كان المتمم لشهر رمضان المعظم، اعاده الله علي المسلمين بالخير”.

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