مفتي الجمهورية التونسية يعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، منذ قليل أن غدا الأحد 25 يونيو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال في بيان لدار الإفتاء التونسية الليلة: “إن اليوم السبت، كان المتمم لشهر رمضان المعظم، اعاده الله علي المسلمين بالخير”.